Çorum'un Alaca ilçesinde traktörün dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ömer Kara idaresindeki 66 AR 674 plakalı traktör, Gazipaşa köyü Öküzdere mevkisinde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, traktörde bulunan 48 yaşındaki Fidan Gül hayatını kaybetti, sürücü ile Senem Kara ve Sultan Kılıç yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fidan Gül'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.