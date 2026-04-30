Türkiye’den düşman çatlatacak yerli üretim: Olası savaşta dengeler değişecek

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Koluman Otomotiv, SAHA 2026'da DERMAN ve KISRAK araçlarını tanıtarak ağır lojistik ve medikal tahliye kabiliyetlerini sergileyecek. Zorlu arazi şartlarına uygun geliştirilen platformlar, yeni ihracat ve iş birliği fırsatlarının da kapısını aralamayı hedefliyor.
Anadolu Ajansının “Teknolojinin kalbi SAHA’da atacak” başlıklı dosya haberinin sekizinci bölümünde, Türk savunma sanayisi bünyesinde Koluman Otomotiv tarafından fuarda sergilenecek ağır lojistik ve taktik araçlara yer verildi.
Koluman Otomotiv, SAHA 2026’da operasyonel verimlilik ve personel güvenliğini odağına alan DERMAN ve KISRAK araçlarının farklı versiyonlarını tanıtacak.
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde aktif görevde bulunan DERMAN aracının 8x8 çekici versiyonu da fuarda sergilenecek. Araç, ana muharebe tankları ve ağır paletli askeri platformların taşınması için yüksek kapasiteli lojistik destek sağlamak üzere tasarlandı.
625 HP güce sahip OM473 motor kullanılan platformda, Turbo Retarder Kavrama (TRC) teknolojisi ile ağır yük altında güvenli sürüş hedefleniyor. 250 tona kadar çekme kapasitesi bulunan araç, 1000 litreyi aşan yakıt deposuyla uzun süreli görevlerde avantaj sağlıyor. Ayrıca yüzde 60 tırmanma ve 1200 mm su geçiş kabiliyeti ile zorlu arazi şartlarına uyum gösteriyor.
Personel taşıyıcı versiyonuyla daha önce tanıtılan KISRAK platformu ise SAHA 2026’da ilk kez tam donanımlı ambulans konseptiyle sergilenecek. 330 HP motor ve otomatik şanzımanla donatılan araç, engebeli arazilerde yaralı tahliyesi için geliştirildi.
520 mm yerden yüksekliğe sahip KISRAK Ambulans, 5 personel ve 2 yatan hasta taşıyabiliyor. Araçta medikal müdahale ekipmanları, oksijen sistemi ve iklimlendirme altyapısı da bulunuyor.
Koluman Otomotiv, SAHA 2026’yı yalnızca ürün tanıtım alanı değil, aynı zamanda yeni işbirlikleri ve ihracat fırsatları için stratejik bir platform olarak değerlendiriyor. Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya başta olmak üzere yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.