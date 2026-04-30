Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi

Sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilen Uğurcan Çakır, kısa sürede ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.
Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 2029-2030 sezonu için planlanan maaş seviyesini daha erken bir tarihe çekmeyi gündemine aldı.
Milli kaleci, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YENİ DÜZENLEME
Galatasaray yönetimi, başarılı kalecinin sözleşmesinde güncellemeye gitme kararı aldı. Yapılacak değişiklikle birlikte oyuncunun maaşında önemli bir artış planlanıyor.
Daha önce KAP’a bildirilen anlaşmaya göre Uğurcan Çakır’a bu sezon 110 milyon lira ödenirken, her yıl 10 milyon lira artış yapılacağı açıklanmıştı.
Deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin son yılında ise 150 milyon lira kazanması öngörülüyordu.
MAAŞTA YENİ PLAN
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni düzenleme kapsamında Uğurcan Çakır’ın ücretini sabit bir seviyeye çekmeyi değerlendiriyor.
Buna göre milli kalecinin maaşının 150 milyon lira olarak belirlenmesi planlanıyor.