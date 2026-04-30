Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Uğurcan Çakır için yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, 2029-2030 sezonu için planlanan maaş seviyesini daha erken bir tarihe çekmeyi gündemine aldı.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 1

Sezon başında Trabzonspor’dan transfer edilen Uğurcan Çakır, kısa sürede ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 2

Milli kaleci, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında sergilediği oyunla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 3

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Galatasaray yönetimi, başarılı kalecinin sözleşmesinde güncellemeye gitme kararı aldı. Yapılacak değişiklikle birlikte oyuncunun maaşında önemli bir artış planlanıyor.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 4

Daha önce KAP’a bildirilen anlaşmaya göre Uğurcan Çakır’a bu sezon 110 milyon lira ödenirken, her yıl 10 milyon lira artış yapılacağı açıklanmıştı.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 5

Deneyimli file bekçisinin sözleşmesinin son yılında ise 150 milyon lira kazanması öngörülüyordu.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 6

MAAŞTA YENİ PLAN

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni düzenleme kapsamında Uğurcan Çakır’ın ücretini sabit bir seviyeye çekmeyi değerlendiriyor.

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı: Söz vermişlerdi - Resim: 7

Buna göre milli kalecinin maaşının 150 milyon lira olarak belirlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
