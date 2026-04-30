İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 92'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının ilk duruşmasında 30'uncu celsesinde mahkeme ara kararını açıkladı.

İBB davasında 15 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen isimler arasında etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin de yer aldı.

Mahkemenin ara kararında tahliye edilen isimler şöyle:

Emrah Yüksel, İsmet Korkmaz, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Esma Bayrak, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Seyhan Özcan, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya

Mahkemenin tahliye kararını açıklamasının ardından salon karıştı.

DURUŞMA SAVCISI 9 TAHLİYE İSTEMİŞTİ

Duruşma savcısı 9 ismin tahliyesini talep ederken, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin de tahliyesi istenen isimler arasında yer almıştı.

Tahliyesi talep edilen isimler şöyleydi:

— Adem Soytekin

— Emrah Yüksel

— İsmet Korkmaz

— Mehmet Çağlar Kuru

— Ulaş Yılmaz

— Yusuf Utku Şahin

— Çağlar Türkmen

— Seyhan Özcan

— Nuri Cem Ceylan

Birleştirilen Beyoğlu dosyasıyla birlikte davada 110 tutuklu bulunuyordu. Önceki tutukluluk incelemesinde 18, bu tutukluluk incelemesinde ise 15 kişi tahliye edildi. 77 kişinin tutukluluğu devam ediyor.