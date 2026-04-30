Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi’nde yer alan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda meydana geldi. Öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde etkinlik gerçekleştiren öğretmen, hava muhalefeti nedeniyle zor anlar yaşadı. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan bir tabela, o sırada bahçede bulunan öğretmenin başına çarptı.

Tabelanın çarpmasıyla yere yığılan öğretmenin yardımına, çevredeki diğer personel ve vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi.