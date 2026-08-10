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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Mustafa Özcan / Yeniçağ



Trabzon Beşikdüzü’nde Gazete Almadan Dönerken Kazada Hayatını Kaybeden emekli Hava Astsubay Askeri Tören İle son yolculuğuna uğurlandı.

Karadeniz Sahil yolunun Beşikdüzü-Giresun Karayolu üzerinde 3 tekerli akülü aracıyla günlük gazetesini almaktan dönen 1939 doğumlu 87 yaşında, evli 5 evlat babası emekli Hava Astsubay Şeref Özdemir’e sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 K** 6** Plakalı aracın çarptığını gören görgü tanıkları 112 sağlık ekiplerine haber verdiler.

Kaza mahalline gelen 112 sağlık ekipleri kazada yaralanan emekli Hava Astsubay Şeref Özdemir’i Vakfıkebir Devlet hastanesine kaldırıldılar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Merhum emekli Hava Astsubay Şeref Özdemir’in naaşını taşıyan araç cenaze merasimi için Beşikdüzü Çakmak Caminde araçtan Askeri tören ile indirilerek Musalla taşına taşındı.

MERHUM KOMUTANIN 65 YILLIK HAYAT ARKADAŞINDAN EŞİNE SON BAKIŞ

Gazete almaktan dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden 87 yaşındaki 28 yıl görevin ardından emekli olan Hava Astsubay Şeref Özdemir’in hayat arkadaşı 5 evladının babasının cenaze merasimine yakınları tarafından getirilen 1961 yılında evlenen 65 yıllık Berivan Anne cenaze namazı kılındığı sırada da eşinin naaşını yalnız bırakmadı.

Türk Bayrağı Eşine Teslim Edildi; Trafik kazası sonucu 28 yıllık görevinin ardından emekli olan Hava Astsubay Özdemir ikamet ettiği Beşikdüzü Denizli mahallesine getirilerek burada bulunan dostları içinde helallik alınmasının ardından naaşına sarılı Türk Bayrağı ve fotoğrafı askeri tören Manga komutanı tarafından merhum komutanın 65 yıllık hayat arkadaşı Berivan Anneye teslim edildi.