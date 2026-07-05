İtalya Serie A ekibi Genoa ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Trabzonspor'a katılan Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi bu akşam takımın yeni sezon hazırlıklarında yer almak için Trabzon'a geldi.

Trabzonsporlu taraftarların havalimanında coşkulu şekilde karşıladığı Malinovskyi, kendisini bekleyen basın mensuplarına da ilk açıklamalarını yaptı.

'TRANSFER SÜRECİNDE EKUBAN'DAN GEREKLİ BİLGİLERİ ALDIM'

Transfer sürecinden bahseden tecrübeli oyuncu, "İlk günden itibaren Trabzonspor’un ilgisinin ciddi olduğunu gördüm. Daha önce beraber oynadığım takım arkadaşlarımdan Caleb Ekuban'dan gerekli bilgileri aldım. Ayrıca burada olan Oleksandr Zubkov ve Arseniy Batagov da vardı, onlardan da kulüple ilgili gerekli tüm detayları öğrendim. Taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu, bu şehri ne kadar çok sevdiklerini zaten biliyorum. Hocamız ile olan görüşmelerde pozisyonlar hakkında görüşmeler yaptık. Kulübün Avrupa Ligi’nde oynayacak olması da benim için önemli. Bu şansı bana verdikleri için herkese teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

'FARKLI ROLLERDE OYNAYABİLEN BİR OYUNCUYUM'

Sahada hangi rolde oynayabildiğine ilişkin de konuşan Malinovskyi, "Daha çok orta sahada, savunmaya yaklaşarak oyunu kuran rolde oynadım. Bunun yanında 10 numara pozisyonunda da görev yaptım. Takımın bana nerede ihtiyacı varsa orada oynamaya hazırım. Farklı rolleri yerine getirebilen bir oyuncuyum." ifadelerini kullandı.