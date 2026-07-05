3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor

TÜİK’in duyurduğu enflasyon oranı, yatırım araçlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olurken, yatırımcılar daha öngörülebilir getiriler sunan vadeli mevduata yönelmeye başladı. Bu süreçte bankalar arasındaki faiz rekabeti de dikkat çekti.