Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor

3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların odağı yeniden Türk Lirası mevduat hesaplarına yöneldi. Açıklanan veriler sonrasında piyasalardaki beklentiler şekillenirken, mevduat faizlerinin cazibesi yeniden öne çıktı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 1

TÜİK’in duyurduğu enflasyon oranı, yatırım araçlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olurken, yatırımcılar daha öngörülebilir getiriler sunan vadeli mevduata yönelmeye başladı. Bu süreçte bankalar arasındaki faiz rekabeti de dikkat çekti.

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 2

Merkez Bankası Faizi Belirleyici Olmaya Devam Ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi, mevduat getirilerinin şekillenmesinde temel unsur olmaya devam ediyor. Mevcut faiz seviyesi doğrultusunda bankaların sunduğu vadeli mevduat oranları, özellikle yüksek tutarlı birikimlerde dikkat çekici getiriler ortaya koyuyor.

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 3

CEPTETEB

Marifetli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 99.814 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 4

ODEA

Günlük Kazandıran Oksijen Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 99.814 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 5

ON DİJİTAL

ON Plus

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 99.814 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL

ON DİJİTAL

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Getiri: 92.219 TL

Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 6

AKBANK

Vadeli TL Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Getiri: 92.219 TL

Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL

AKBANK

Serbest Plus Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 91.134 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 7

Alternatif Bank

VOV Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 46,00

Net Getiri: 99.814 TL

Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 8

ODEA

Yeni Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,50

Net Getiri: 92.219 TL

Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL

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3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 9

GETİRFİNANS

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 44,00

Net Getiri: 95.474 TL

Vade Sonu Tutar: 3.095.474 TL

VADELİ HESAP

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 91.134 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL

9 14
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 10

ENPARA

Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 41,50

Net Getiri: 90.049 TL

Vade Sonu Tutar: 3.090.049 TL

10 14
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 11

DenizBank

Kaptan Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 45,00

Net Getiri: 97.644 TL

Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL

DenizBank

E-Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,15

Net Getiri: 91.460 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.460 TL

11 14
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 12

QNB - Kazandıran Günlük Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 43,50

Net Getiri: 94.389 TL

Vade Sonu Tutar: 3.094.389 TL

12 14
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 13

YapıKredi - Vadeli Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 42,00

Net Getiri: 91.134 TL

Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vadeli TL Mevduat

Faiz Oranı: Yüzde 39,00

Net Getiri: 84.625 TL

Vade Sonu Tutar: 3.084.625 TL

13 14
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor - Resim: 14

Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap

Faiz Oranı: Yüzde 41,00

Net Getiri: 88.964 TL

Vade Sonu Tutar: 3.088.964 TL

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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