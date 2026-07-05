TÜİK’in duyurduğu enflasyon oranı, yatırım araçlarına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olurken, yatırımcılar daha öngörülebilir getiriler sunan vadeli mevduata yönelmeye başladı. Bu süreçte bankalar arasındaki faiz rekabeti de dikkat çekti.
3 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi uçtu: Altın ve gümüş yanına yaklaşamıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından yatırımcıların odağı yeniden Türk Lirası mevduat hesaplarına yöneldi. Açıklanan veriler sonrasında piyasalardaki beklentiler şekillenirken, mevduat faizlerinin cazibesi yeniden öne çıktı.Züleyha Öncü
Merkez Bankası Faizi Belirleyici Olmaya Devam Ediyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi, mevduat getirilerinin şekillenmesinde temel unsur olmaya devam ediyor. Mevcut faiz seviyesi doğrultusunda bankaların sunduğu vadeli mevduat oranları, özellikle yüksek tutarlı birikimlerde dikkat çekici getiriler ortaya koyuyor.
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL
ODEA
Günlük Kazandıran Oksijen Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL
ON DİJİTAL
ON Plus
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL
ON DİJİTAL
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Getiri: 92.219 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL
AKBANK
Vadeli TL Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Getiri: 92.219 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL
AKBANK
Serbest Plus Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 91.134 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 99.814 TL
Vade Sonu Tutar: 3.099.814 TL
ODEA
Yeni Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Getiri: 92.219 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.219 TL
GETİRFİNANS
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Getiri: 95.474 TL
Vade Sonu Tutar: 3.095.474 TL
VADELİ HESAP
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 91.134 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL
ENPARA
Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Getiri: 90.049 TL
Vade Sonu Tutar: 3.090.049 TL
DenizBank
Kaptan Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 97.644 TL
Vade Sonu Tutar: 3.097.644 TL
DenizBank
E-Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,15
Net Getiri: 91.460 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.460 TL
QNB - Kazandıran Günlük Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Getiri: 94.389 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.389 TL
YapıKredi - Vadeli Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Getiri: 91.134 TL
Vade Sonu Tutar: 3.091.134 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Vadeli TL Mevduat
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 84.625 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.625 TL
Garanti BBVA - E-Vadeli Hesap
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Getiri: 88.964 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.964 TL
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