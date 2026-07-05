Danıştay'dan emsal trafik cezası kararı: Sürücülere müjde

Danıştay Sekizinci Dairesi, trafik cezalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Karara göre, sürücünün trafik cezasına yaptığı itiraz yargı sürecinde devam ederken idarenin ödeme emri düzenleyerek tahsilat işlemlerini başlatması hukuka aykırı kabul edildi.