Danıştay Sekizinci Dairesi, trafik cezalarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı. Karara göre, sürücünün trafik cezasına yaptığı itiraz yargı sürecinde devam ederken idarenin ödeme emri düzenleyerek tahsilat işlemlerini başlatması hukuka aykırı kabul edildi.
Danıştay'dan emsal trafik cezası kararı: Sürücülere müjde
Danıştay'dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren önemli bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, trafik cezasına yapılan itiraz sonuçlanmadan idarenin ödeme emri düzenleyerek tahsilat sürecini başlatamayacağına hükmetti. Karar, idari para cezalarına ilişkin emsal niteliği taşıyor.Kaynak: AA
HIZ CEZASINA İTİRAZ ETTİ, ÖDEME EMMRİ GÖNDERİLDİ
Karara konu olay, İzmir'de yaşandı. Ahmet Dokucu adına kayıtlı araca, hız sınırının aşıldığı gerekçesiyle 1.506 lira idari para cezası kesildi.
Sürücü, cezanın haksız olduğunu savunarak Menemen Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu ve cezanın iptalini talep etti.
Ancak itiraz süreci devam ederken idari para cezası tahsil işlemleri için vergi dairesine gönderildi ve sürücü adına ödeme emri düzenlendi.
DOSYA DANIŞTAY'A TAŞINDI
Sulh Ceza Hakimliğinin itirazı reddetmesinin ardından sürücü, ceza kesinleşmeden ödeme emri düzenlendiği gerekçesiyle İzmir 2. İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine dosya, Danıştay Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edildi.
Başsavcılık, kesinleşmemiş bir idari para cezası için ödeme emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın bozulmasını istedi.
DANIŞTAY: CEZA KESİNLEŞMEDEN TAHSİLAT YAPILAMAZ
Dosyayı inceleyen Danıştay Sekizinci Dairesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerini birlikte değerlendirdi.
Yüksek Mahkeme, idari para cezalarına yapılan itirazlarda cezanın ancak yargı süreci tamamlandıktan sonra kesinleşeceğini vurguladı. Ayrıca tahsil işlemlerini yürüten idarenin, kamu alacağının kesinleşip kesinleşmediğini kendiliğinden araştırmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.
Bu gerekçelerle Danıştay, itiraz süreci devam ederken ödeme emri düzenlenmesini hukuka aykırı bularak İzmir 2. İdare Mahkemesinin ret kararını kanun yararına bozdu.
MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İNGİLENDİRİYOR
Resmî Gazete'de yayımlanan karar, trafik cezaları başta olmak üzere idari para cezalarına yapılan itirazlarda uygulanacak tahsilat süreci açısından emsal niteliği taşıyor.
Danıştay'ın kararıyla birlikte, sürücüler tarafından yargıya taşınan idari para cezalarında, itiraz sonuçlanıp ceza kesinleşmeden ödeme emri düzenlenemeyeceği yönünde önemli bir içtihat oluşmuş oldu.