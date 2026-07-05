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Kaynak: DHA

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, taraftarların heyecanla beklediği iki yeni transferine bu akşam kavuşuyor. Bordo-mavililerin kadrosuna kattığı Ruslan Malinovsky ile Noah Saviolo, Trabzon'a gelerek takımla birlikte yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kulübün geçtiğimiz günlerde duyurduğu Ukraynalı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovsky'nin saat 20.30, Portekizli hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun ise saat 21.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na inmesi bekleniyor.

İki futbolcu, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandıktan sonra sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeye imza atacak.

THIERRY KARADENİZ DE GELDİ

Trabzonspor'un genç transferlerinden Thierry Karadeniz de dün Trabzon'a ulaştı. Genç futbolcunun, yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla birlikte takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

YENİ SEZON MESAİSİ BAŞLIYOR

Bordo-mavililer, 2026-2027 sezonu hazırlıklarının ilk etabına 6 Temmuz Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde start verecek.

Trabzon'daki çalışmaların ardından ekip, kampın ikinci bölümünü 23 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında Avusturya'nın Schladming kasabasında gerçekleştirecek.

Resmi işlemlerini tamamlamalarının ardından Malinovsky ve Saviolo'nun da teknik heyetin gözetiminde yeni sezon hazırlıklarına katılması bekleniyor.