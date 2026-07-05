ABD’li dev şirket altında rakam verdi: 2027’de altın bu seviyede olacak

Küresel Borç Yükü: 2026’nın ilk yarısında 353 trilyon dolara ulaşan küresel borç stoğunun önemli bir kısmının devlet borçlarından oluşması, altını bir koruma aracı olarak daha cazip kılıyor.

Çeşitlendirme İhtiyacı: Hisse senedi ve tahvil piyasalarının korelasyonunun yüksek seyretmesi, yatırımcıları likit bir çeşitlendirme aracı olan altına yönlendiriyor.