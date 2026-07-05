ABD merkezli dev varlık yönetim şirketi State Street Global Advisors tarafından hazırlanan "Aylık Altın İzleme Raporu", altın piyasasının geleceğine dair önemli analizler ortaya koydu. Rapor, piyasada devam eden taktiksel olumsuzluklara rağmen, yapısal faktörlerin altın fiyatlarını destekleyerek gelecek yılın Mart ayına kadar ons başına 5.500 dolar seviyesine taşıyabileceğine işaret ediyor.
ABD’li dev şirket altında rakam verdi: 2027’de altın bu seviyede olacak
ABD merkezli dev varlık yönetim şirketi State Street Global Advisors'a göre, Fed'in faiz politikaları ve güçlü dolar baskısına rağmen, merkez bankası ve Asya merkezli talep altını destekliyor. Uzmanlar, ons altın fiyatlarının gelecek Mart ayına kadar ciddi bir oranda yükselebileceğini belirtiyor.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Aakash Doshi yönetimindeki State Street stratejistleri, haziran ayında yatırımcı duyarlılığının, ABD dolarının gücü ve yüksek fırsat maliyetlerinden olumsuz etkilendiğini vurguladı. Raporda, spot altın fiyatlarının zaman zaman 4.000 dolar destek seviyesini test ettiği belirtilirken, bu durumun gümüş, Bitcoin ve genel emtia piyasalarındaki düşüşlere kıyasla daha dirençli bir performans sergilediği ifade edildi.
ABD’de işlem gören altın borsa yatırım fonlarında (ETF) nisan ve mayıs aylarındaki dengeli sürecin ardından, haziran ayında yaklaşık 5,3 milyar dolarlık bir fon çıkışı gerçekleştiği gözlemlendi. Stratejistler, ABD para piyasası fonlarındaki varlıkların 7,9 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, bu durumun ABD dolarına yönelik talebi canlı tuttuğunu ve faiz artırımı beklentilerinin piyasada fiyatlandığını belirtti.
State Street analistleri, kısa vadeli baskıların, altının sahip olduğu "yapısal olumlu etkilerle" dengeleneceğini öngörüyor. Altın boğa döngüsünün devam edeceği beklentisini koruyan uzmanlar, şu faktörlere dikkat çekiyor:
Küresel Borç Yükü: 2026’nın ilk yarısında 353 trilyon dolara ulaşan küresel borç stoğunun önemli bir kısmının devlet borçlarından oluşması, altını bir koruma aracı olarak daha cazip kılıyor.
Çeşitlendirme İhtiyacı: Hisse senedi ve tahvil piyasalarının korelasyonunun yüksek seyretmesi, yatırımcıları likit bir çeşitlendirme aracı olan altına yönlendiriyor.
Güçlü Fiziksel Talep: Özellikle Çinli bireysel yatırımcıların ilgisi ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarından gelen alımlar, küresel arz/talep dengesini sıkı tutuyor.
Raporda, küresel yönetilen fonlarda altına ayrılan payın yüzde 1'in altında kaldığı, bunun ise çoğu portföy için önerilen yüzde 3-10'luk stratejik hedefin oldukça altında olduğu vurgulandı.
State Street, gelecek 6 ila 9 aylık sürece ilişkin fiyat beklentilerini şu senaryolarla özetledi:
Temel Senaryo (Yüzde 70 olasılık): Altın fiyatlarının 4.750 ile 5.500 dolar/ons aralığına yükselmesi.
Taktiksel Baskı Senaryosu (Yüzde 25 olasılık): Fiyatların 4.000 ile 4.750 dolar/ons civarında seyretmesi.
Yükseliş Senaryosu (Yüzde 5 olasılık): Makro ortamın değişmesiyle 5.500 ile 6.250 dolar/ons seviyesine çıkılması.
Uzmanlar, piyasada 3.750-4.000 dolar seviyesinde oldukça güçlü bir fiyat desteği bulunduğunu sözlerine ekledi.