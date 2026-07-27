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Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettirdi. 23 yaşındaki futbolcu, Arjantin karşısında attığı unutulmaz golle turnuvanın en prestijli bireysel ödüllerinden birini kazandı.

FIFA RESMEN AÇIKLADI

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın Arjantin ile oynadığı son 16 turu karşılaşmasında Sidny Lopes Cabral'ın kaydettiği golün turnuvanın en güzel golü seçildiğini duyurdu.

Cabral'ın ceza sahası dışından Alexis Mac Allister'i geçtikten sonra Emiliano Martinez'i çaresiz bıraktığı şık vuruş, yapılan oylamada Başakşehir forması giyen Özbek yıldız Eldor Shomurodov ve Haiti'den Wilson Isidor'un gollerini geride bıraktı.

⚽ Aman Aman Aman! Lopes Cabral'dan inanılmaz bir gol! Golü attı eşine koştu! Maçta beraberlik var!! pic.twitter.com/gRrfPadPzn — TRT Spor (@trtspor) July 4, 2026

'TOPUN KÖŞEYE GİTTİĞİNİ GÖRÜNCE İNANAMADIM'

Golü anını anlatan Cabral, yaşadığı duyguları şu sözlerle dile getirdi:

"Rakibimi geçtikten sonra boşluğu gördüm ve şansımı denemek istedim. Topun üst köşeye gittiğini görünce 'Ben ne yaptım?' diye düşündüm. Dünya Kupası'nda böyle bir gol atmak tarif edilemez bir duyguydu."

ANNESİ GOL SEVİNCİNDE BAYILDI

Gol sevincinde yaşanan ilginç bir anıyı da paylaşan genç futbolcu, "Maçtan önce anneme ve kız arkadaşıma gol atarsam yanlarına koşacağımı söylemiştim. Yanlarına gittiğimde annemin bayıldığını gördüm. Herkes onunla ilgileniyordu." dedi.

MARCELO'DAN ÖZEL MESAJ

Brezilyalı efsane Marcelo'nun da kendisine ulaştığını ve golüne oy verdiğini söyleyen Cabral, "Marcelo bana mesaj attı ve turnuvanın en güzel golü olarak benim golüme oy verdiğini söyledi. Kendisi en büyük idollerimden biri. Mesajını görünce inanamadım." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'A GELMEDEN DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ

Trabzonspor'un Dünya Kupası öncesinde Benfica'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Sidny Lopes Cabral, bordo-mavili formayı henüz giymeden dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da daha önce yaptığı açıklamada, Dünya Kupası performansının ardından genç futbolcu için transfer teklifleri aldıklarını duyurmuştu.