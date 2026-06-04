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Trabzonspor Benfica'dan Sidny Lopes Cabral'ı transfer ettiğini KAP'a açıkladı.

BENFICA'YA CABRAL İÇİN 7 MİLYON EURO ÖDENECEK

5 yıllık sözleşme imzalanan 22 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncu için Benfica'ya 3 taksit halinde 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Ayrıca Portekiz ekibinin sonraki satıştan yüzde 20 pay hakkı da verildiği belirtildi.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral'ın, Kulübümüze kesin transferi konusunda Benfica Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Benfica Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."