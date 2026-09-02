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Kaynak: AA

Trabzonspor, ekim ve kasım aylarında oynayacağı özel maçların programını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı karşılaşmalar nedeniyle Trendyol Süper Lig’e ara verileceği hatırlatıldı.

İLK RAKİP DROGHEDA UNİTED

Trabzonspor, milli ara döneminde ilk özel maçını kardeş kulübü Drogheda United ile oynayacak.

Bordo-mavililer, İrlanda temsilcisini 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00’da Trabzon’da konuk edecek.

KASIM AYINDA ZENİT DEPLASMANI

Trabzonspor’un bir diğer özel maçtaki rakibi ise Rusya temsilcisi Zenit olacak.

Karadeniz ekibi, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 17.00’de Rusya’da Zenit ile karşı karşıya gelecek.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Trabzonspor’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Takımımız, 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.00’da kardeş kulübümüz Drogheda United’ı Trabzon’da konuk edecek. Takımımız, 15 Kasım 2026 Pazar günü TSİ 17.00’de ise Rusya’da Zenit ile özel maçta karşı karşıya gelecek.”