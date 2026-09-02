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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke dönemi resmen sona erdi.

Bordo-mavili kulüp, Fatih Tekke’nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

AYRILIK KAP’A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörü Fatih Tekke arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

FERENCVAROS MAÇI SONRASI İSTİFA KARARI ALMIŞTI

Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ekibi Ferencvaros ile deplasmanda oynanan maçın ardından istifa kararı almıştı.

O süreçte Tekke’nin istifası kabul edilmemiş ve yola devam edileceği belirtilmişti.

AMEDSPOR YENİLGİSİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Trendyol Süper Lig’de son oynanan maçta Trabzonspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmede, Fatih Tekke ile yolların ayrılması yönünde karar alındı.

TRABZONSPOR’DA 539 GÜN GÖREV YAPTI

Fatih Tekke, Trabzonspor’da toplam 539 gün görevde kaldı.

Bordo-mavili kulüple 11 Mart 2025’te 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Tekke, bu süreçte takımın başında 48 lig maçına çıktı.

1,91 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Trendyol Süper Lig’de 26 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, Tekke döneminde ligde 1,91 puan ortalaması elde etti.