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Kaynak: DHA

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemindeki Anthony Dennis için İngiltere'den flaş bir hamle geldi.

Premier Lig'e yükselen Coventry City'nin, Göztepe forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi temaslara başladığı belirtildi.

İLK TEKLİF YAPILDI

Habere göre Coventry City yöneticileri, Londra'da Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ile bir araya geldi. İngiliz kulübünün Anthony Dennis için 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu ifade edildi.

GÖZTEPE DAHA FAZLASINI İSTİYOR

Göztepe yönetiminin ise bonservis beklentisini yükseltmek istediği öğrenildi. Sport Republic grubunun genç futbolcunun satışından 6 ila 7 milyon euro gelir hedeflediği, tarafların kısa süre içinde yeniden masaya oturmasının beklendiği aktarıldı.

TRABZONSPOR GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR

Anthony Dennis'i transfer listesinde bulunduran Trabzonspor'un da süreci yakından izlediği ve transfer yarışına yeni bir teklifle dahil olabileceği öne sürüldü.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

22 yaşındaki Nijeryalı orta saha, geride kalan sezonda Göztepe formasıyla 36 resmi maçta görev alırken 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Dennis, yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden biri konumunda.