Altın Orta Doğu'dan gelen uzlaşma gelişmeleri sonrası yeniden ivme kazandı.
Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum
Altın yatırımcıları ve ilgilileri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 4 Temmuz Cumartesi günü altın fiyatları hangi seviyelerde?Yunus Arıkan
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İşte 4 Temmuz altın fiyatları
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Gram altın:
Alış: 6 bin 276 lira
Satış: 6 bin 277 lira
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Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 252 lira
Satış: 10 bin 361 lira
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Yarım altın:
Alış: 20 bin 485 lira
Satış: 20 bin 678 lira
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Tam altın:
Alış: 40 bin 221 lira
Satış: 41 bin 14 lira
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22 Ayar bilezik gramı:
Alış: 5 bin 724 lira
Satış: 5 bin 766 lira
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18 Ayar bilezik gramı:
Alış: 4 bin 582 lira
Satış: 4 bin 582 lira
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14 Ayar bilezik gramı:
Alış: 3 bin 425 lira
Satış: 4 bin 604 lira
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