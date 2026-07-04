Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum

Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum

Altın yatırımcıları ve ilgilileri gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 4 Temmuz Cumartesi günü altın fiyatları hangi seviyelerde?

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 1

Altın Orta Doğu'dan gelen uzlaşma gelişmeleri sonrası yeniden ivme kazandı.

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 2

İşte 4 Temmuz altın fiyatları

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 3

Gram altın:
Alış: 6 bin 276 lira
Satış: 6 bin 277 lira

3 9
Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 4

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 252 lira
Satış: 10 bin 361 lira

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 5

Yarım altın:
Alış: 20 bin 485 lira
Satış: 20 bin 678 lira

5 9
Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 6

Tam altın:
Alış: 40 bin 221 lira
Satış: 41 bin 14 lira

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 7

22 Ayar bilezik gramı:
Alış: 5 bin 724 lira
Satış: 5 bin 766 lira

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 8

18 Ayar bilezik gramı:
Alış: 4 bin 582 lira
Satış: 4 bin 582 lira

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Evlenecek çiftler için bilezik fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum - Resim: 9

14 Ayar bilezik gramı:
Alış: 3 bin 425 lira
Satış: 4 bin 604 lira

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