Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu

Fiyatlar neye göre belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları;

Brent petrol fiyatları

Döviz kuru

Vergi düzenlemeleri

gibi birçok etkene bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

Olcay Dilek'in haberine göre göre motorin zammının salı günü itibarıyla pompaya yansıması beklenirken, fiyatlardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği ise piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.