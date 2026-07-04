Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmelerle birlikte motorin zammı yeniden araç sahiplerinin gündemine gelirken, motorin litre fiyatı ve mazot fiyatı için beklenen artış dikkat çekti. LPG'deki indirimin ardından bu kez akaryakıt zammı beklentisi öne çıkarken, sektör kaynakları yeni haftada motorin grubuna zam yapılacağını açıkladı.
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu
Küresel piyasalarda brent petrol 120 dolarlı seviyelerden 72 dolar bandına kadar gerilemesine rağmen, Türkiye'de pompadaki yangın bir türlü sönmüyor. Geçtiğimiz günlerde LPG grubuna yapılan 92 kuruşluk indirimin sevinci tüketicinin kursağında kaldı. Salı günü motorine zam gelmesi bekleniyor.Züleyha Öncü
Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre, motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre zam, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.
LPG İndiriminin Ardından Zam Gündemde
3 Temmuz itibarıyla LPG grubunda 92 kuruşluk indirim uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında son günlerde değişiklik yaşanmamıştı. Ancak bu kez motorin grubuna yapılması beklenen zam, araç sahiplerinin gündemine oturdu.
4 Temmuz Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları
Beklenen zam öncesinde büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,59 TL
Motorin: 64,43 TL
LPG: 30,59 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,77 TL
Motorin: 64,61 TL
LPG: 31,19 TL
Ankara
Benzin: 63,72 TL
Motorin: 65,68 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 63,98 TL
Motorin: 65,96 TL
LPG: 30,99 TL
Zam Pompaya Doğrudan Yansıyacak
Beklenen 1 lira 31 kuruşluk artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin litre fiyatlarının birçok ilde yeniden yükselmesi bekleniyor. Nihai fiyatlar ise dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.
Fiyatlar neye göre belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları;
Brent petrol fiyatları
Döviz kuru
Vergi düzenlemeleri
gibi birçok etkene bağlı olarak değişmeye devam ediyor.
Olcay Dilek'in haberine göre göre motorin zammının salı günü itibarıyla pompaya yansıması beklenirken, fiyatlardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği ise piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.