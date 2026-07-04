Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu

Küresel piyasalarda brent petrol 120 dolarlı seviyelerden 72 dolar bandına kadar gerilemesine rağmen, Türkiye'de pompadaki yangın bir türlü sönmüyor. Geçtiğimiz günlerde LPG grubuna yapılan 92 kuruşluk indirimin sevinci tüketicinin kursağında kaldı. Salı günü motorine zam gelmesi bekleniyor.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmelerle birlikte motorin zammı yeniden araç sahiplerinin gündemine gelirken, motorin litre fiyatı ve mazot fiyatı için beklenen artış dikkat çekti. LPG'deki indirimin ardından bu kez akaryakıt zammı beklentisi öne çıkarken, sektör kaynakları yeni haftada motorin grubuna zam yapılacağını açıkladı.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 2

Akaryakıt sektöründen gelen son bilgilere göre, motorin fiyatlarına salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 31 kuruş zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığı beklentiye göre zam, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 3

LPG İndiriminin Ardından Zam Gündemde


3 Temmuz itibarıyla LPG grubunda 92 kuruşluk indirim uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında son günlerde değişiklik yaşanmamıştı. Ancak bu kez motorin grubuna yapılması beklenen zam, araç sahiplerinin gündemine oturdu.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 4

4 Temmuz Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları

Beklenen zam öncesinde büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,59 TL

Motorin: 64,43 TL

LPG: 30,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,77 TL

Motorin: 64,61 TL

LPG: 31,19 TL

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 5

Ankara

Benzin: 63,72 TL

Motorin: 65,68 TL

LPG: 31,19 TL

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 6

İzmir

Benzin: 63,98 TL

Motorin: 65,96 TL

LPG: 30,99 TL

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 7

Zam Pompaya Doğrudan Yansıyacak


Beklenen 1 lira 31 kuruşluk artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin litre fiyatlarının birçok ilde yeniden yükselmesi bekleniyor. Nihai fiyatlar ise dağıtım şirketleri ve illere göre küçük farklılıklar gösterebilecek.

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Akaryakıta bir zam daha geliyor: Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu - Resim: 8

Fiyatlar neye göre belirleniyor?
Akaryakıt fiyatları;

Brent petrol fiyatları
Döviz kuru
Vergi düzenlemeleri
gibi birçok etkene bağlı olarak değişmeye devam ediyor.

Olcay Dilek'in haberine göre göre motorin zammının salı günü itibarıyla pompaya yansıması beklenirken, fiyatlardaki yükselişin sürüp sürmeyeceği ise piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak.

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