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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor bugün Katar ekibi Al-Sadd ile kampın ikinci hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

HAZIRLIK MAÇININ SAATİ ERTELENDİ

Trabzonspor ile Al-Sadd arasında saat 18:30'da başlaması planlanan hazırlık maçının trafik kazası nedeniyle yarı saat ertelendiği açıklandı.

'STADYUMA ULAŞIM GÜZERGAHINDA KAZA MEYDANA GELDİ'

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Al-Sadd SC ile oynayacağı hazırlık karşılaşması öncesinde, ulaşım güzergâhında meydana gelen trafik kazası nedeniyle kafilemizin stadyuma varışında gecikme yaşanmıştır. Bu nedenle karşılaşmanın başlama saati TSİ 19.00 olarak güncellenmiştir." denildi.

TRABZONSPOR AL-SADD MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Al Sadd maçı 30 Temmuz Perşembe günü (bugün) TSİ 19:00'da oynanacak. Karşılaşma HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Trabzonspor Al Sadd karşısında sahaya şu 11 ile çıkacak:

Onana, Pina, Chibuike Nwaiwu, Savic, Cabral, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol-Folcarelli, Noah Saviolo, Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Paul Onuachu