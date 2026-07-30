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Kaynak: AA

Bodrum FK, Trabzonspor'un altyapısından yetişen iki milli futbolcuyu kadrosuna katarak geleceğe yatırım yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken, stoper Ali Şahin Yılmaz'ı ise 3 yıllığına kiralık olarak transfer etti.

BORAN BAŞKAN İÇİN 2+1 YILLIK İMZA

2006 doğumlu orta saha oyuncusu Boran Başkan, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndaki başarılı performansının ardından A takıma yükselmişti.

Bordo-mavili ekibin U19 takımında 55 resmi maçta 12 gol atan genç futbolcu, 19 Yaş Altı Milli Takımı formasını da 3 kez giyerken 1 gole imza attı.

ALİ ŞAHİN YILMAZ 3 YILLIĞINA KİRALANDI

Bodrum FK'nın kadrosuna kattığı bir diğer isim ise Trabzonspor'un genç stoperi Ali Şahin Yılmaz oldu.

22 yaşındaki savunmacı, yeşil-beyazlı ekiple 3 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Ali Şahin Yılmaz, Trabzonspor U19 Takımı'nda 52 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.