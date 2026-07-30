Bodrum FK, Trabzonspor'un altyapısından yetişen iki milli futbolcuyu kadrosuna katarak geleceğe yatırım yaptı.
Yeşil-beyazlı ekip, orta saha oyuncusu Boran Başkan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalarken, stoper Ali Şahin Yılmaz'ı ise 3 yıllığına kiralık olarak transfer etti.
BORAN BAŞKAN İÇİN 2+1 YILLIK İMZA
2006 doğumlu orta saha oyuncusu Boran Başkan, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'ndaki başarılı performansının ardından A takıma yükselmişti.
Bordo-mavili ekibin U19 takımında 55 resmi maçta 12 gol atan genç futbolcu, 19 Yaş Altı Milli Takımı formasını da 3 kez giyerken 1 gole imza attı.
✍️ Ailemize Hoş Geldiniz 💚🤍#BodrumFK pic.twitter.com/k0KjXSTqVp— Bodrum FK (@Bodrumspor_AS) July 29, 2026
ALİ ŞAHİN YILMAZ 3 YILLIĞINA KİRALANDI
Bodrum FK'nın kadrosuna kattığı bir diğer isim ise Trabzonspor'un genç stoperi Ali Şahin Yılmaz oldu.
22 yaşındaki savunmacı, yeşil-beyazlı ekiple 3 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezonu İstanbulspor'da kiralık olarak geçiren Ali Şahin Yılmaz, Trabzonspor U19 Takımı'nda 52 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu, Türkiye'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.