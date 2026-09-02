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Kaynak: AA

Bordo-mavili ekibin geçen sezon 28. haftada Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının gollerinden birini kaydeden Onuachu, bu mücadelenin ardından ligde rakip fileleri bir daha havalandıramadı.

Nijeryalı futbolcu, söz konusu Galatasaray karşılaşmasından sonra geçen sezonun son 6 haftasında ve bu sezonun geride kalan ilk 3 haftasında forma giydi. Böylece Onuachu, toplam 9 lig müsabakasını gol kaydedemeden tamamladı.

Onuachu'nun ligdeki son golünün üzerinden 151 gün geçti. 4 Nisan tarihinde oynanan Galatasaray karşılaşmasından bu yana skor üretemeyen 31 yaşındaki santrfor, Trabzonspor'un hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olarak görev yapmayı sürdürüyor.

SON 9 LİG MAÇINDA SADECE 2 GALİBİYET

Trabzonspor, Onuachu'nun golünün olmadığı son 9 lig maçında sadece 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 3 karşılaşmayı ise kaybetti.

Karadeniz ekibi, geçen sezon Galatasaray maçından sonra deplasmanda Corendon Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Daha sonra TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Trabzonspor, Göztepe ile evinde 1-1 berabere kaldı, İstanbul'da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Bordo-mavililer, son hafta ise Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, bu sezon ise ilk haftada Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, ikinci haftada sahasında Başakşehir'i 2-1 yendi, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon ligde 22 golle Başakşehirli Eldor Shomurodov ile birlikte gol kralı olarak, kulüp tarihinde bu başarıyı gösteren 6. oyuncu olmuştu.

Bordo-mavili takımda daha önce Necmi Perekli (18), Fatih Tekke (31), Şota Arveladze (25), Burak Yılmaz (33) ve Alexander Sörloth (24), gol krallığı ünvanını elde etmişti.

Nijeryalı santrfor, Şota Arveladze ve Alexander Sörloth'tan sonra Trabzonspor'da gol krallığı ünvanını elde eden üçüncü yabancı futbolcu olmuştu.

KUPADA DA EN GOLCÜYDÜ

Onuachu, geçen sezon 4 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının Ernest Muçi ile birlikte en golcülerinden biri oldu.

Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda galip geldiği Fethiyespor ve RAMS Başakşehir müsabakalarında birer, TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, final karşılaşmasındaki performansıyla takımının 5 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine götürmesinde önemli rol oynadı.

Nijeryalı oyuncu, geçen sezon 36 resmi karşılaşmada rakip fileleri 26 kez havalandırmıştı.