Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor’un golcü oyuncusu Paul Onuachu için devreye girdiği iddia edildi.

ONUACHU GÜNDEMDE

Son olarak Mason Greenwood transferini tamamlayan Fenerbahçe’nin, hücum hattını güçlendirmek adına Onuachu’yu listesine aldığı öne sürüldü.

BONSERVİS PAZARLIĞI

Trabzonspor’un Nijeryalı golcü için yaklaşık 30 milyon euro bonservis beklentisi bulunuyor. Fenerbahçe’nin ise bu rakam için teklifini yükseltebileceği konuşuluyor.

AL HİLAL DE DEVREDE

Onuachu için yalnızca Fenerbahçe değil, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’in de devrede olduğu belirtildi. Suudi ekibinin teklifinin daha yüksek olduğu ancak henüz resmi bir anlaşma sağlanmadığı ifade edildi.

TRABZONSPOR’DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, oyuncuya Türkiye’den iki, Suudi Arabistan’dan ise bir teklif geldiğini açıkladı. Kafkas, “Çok iyi bir teklif gelirse değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin golcü transferinde nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.