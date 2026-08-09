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Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. UEFA Avrupa Gençlik Ligi'nde ikincilik başarısı gösteren U19 Takımı'nın kaptanı Salih Malkoçoğlu, bordo mavili formayla Süper Lig'de toplam 15 maça çıktıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin yolunu tuttu.

SIMON BANZE İLE YENİDEN BULUŞTU

Transferin yaklaşık 4.5 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis bedeline gerçekleştiği belirtilirken henüz resmi açıklama yapılmadı. Bu sırada Al-Jazira antrenmanlarına katılan Salih Malkoçoğlu BAE ekibinde eski takım arkadaşı Simon Banza ile yeniden buluştu.

Banza Salih Malkoçoğlu ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak Türkçe, 'Hoş geldin' yazdı.

TAKIMDAKİ ÜÇÜNCÜ TÜRK OYUNCU OLACAK

Salih Malkoçoğlu, Ersin Destanoğlu ve Ravil Tagir ile birlikte önümüzdeki sezon Al-Jazira forması giyen üçüncü Türk oyuncu olacak.