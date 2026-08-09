Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı