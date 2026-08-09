Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji, 9 Ağustos Pazar raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcak hava sürerken; sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetlenirken, Kıyı Ege ve Marmara'da rüzgarın hızı 40-60 km/saat bulacak.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı (sel, su baskını, lokal dolu yağışı, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
06:00 - 12:00 (Sabah): Marmara'nın güney ve doğusu (Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Batı Karadeniz (Karabük, Kastamonu, Sinop) ve Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Rize, Artvin) ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli.
12:00 - 18:00 (Öğle): Yağışlı hava Karadeniz kuşağı boyunca etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ardahan, Erzurum) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin, Karaman civarı) ile Toroslar'da yerel sağanak geçişleri görülüyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa) rüzgarın 40-60 km/saat hıza ulaşması bekleniyor.
18:00 - 24:00 (Akşam): Yağışlar etkisini azaltarak Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Ege ve Marmara'da rüzgar etkisini sürdürürken, yurdun büyük bölümünde hava parçalı ve az bulutlu.
00:00 - 06:00 (Gece - 10 Ağustos Pazartesi): Yağışlar yurdu tamamen terk ediyor. Tüm yurtta parçalı ve az bulutlu, sakin bir gece bekleniyor.
9 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı bulutlu,
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 akşam saatlerine kadar yer yer 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m.Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve Batılı yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.