Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji, 9 Ağustos Pazar raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcak hava sürerken; sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz'de yağışlar kuvvetlenirken, Kıyı Ege ve Marmara'da rüzgarın hızı 40-60 km/saat bulacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı (sel, su baskını, lokal dolu yağışı, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

06:00 - 12:00 (Sabah): Marmara'nın güney ve doğusu (Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Batı Karadeniz (Karabük, Kastamonu, Sinop) ve Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Doğu Karadeniz'de (Trabzon, Rize, Artvin) ise yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Diğer bölgelerde hava açık ve güneşli.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

12:00 - 18:00 (Öğle): Yağışlı hava Karadeniz kuşağı boyunca etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz (Rize, Artvin) ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Ardahan, Erzurum) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam ediyor. Akdeniz'in iç kesimleri (Mersin, Karaman civarı) ile Toroslar'da yerel sağanak geçişleri görülüyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa) rüzgarın 40-60 km/saat hıza ulaşması bekleniyor.

7 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

18:00 - 24:00 (Akşam): Yağışlar etkisini azaltarak Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Samsun, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak şeklinde devam ediyor. Ege ve Marmara'da rüzgar etkisini sürdürürken, yurdun büyük bölümünde hava parçalı ve az bulutlu.

8 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

00:00 - 06:00 (Gece - 10 Ağustos Pazartesi): Yağışlar yurdu tamamen terk ediyor. Tüm yurtta parçalı ve az bulutlu, sakin bir gece bekleniyor.

9 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

9 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

10 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

11 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

BURSA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı bulutlu,

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

12 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

13 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

14 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

16 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu

17 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

18 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

BOLU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg) olması bekleniyor.

20 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

21 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars, Ardahan, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

22 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

23 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

24 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

25 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 akşam saatlerine kadar yer yer 7, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

26 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 27

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

27 30
Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 28

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 29

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m.Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 5 ilde sarı kod, 26 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 30

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve Batılı yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

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