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Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak dünya çapında büyük ses getiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRABZONSPOR YENİDEN PAREDES İÇİN HAMLE YAPTI

Forvet hattına Salah'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşı Darwin Nunez'i transfer etmeye yaklaşan Bordo Mavililer şimdi de orta saha için taraftarları heyecanlandıracak bir ismi daha gündemine aldı.

Trabzonspor daha önce Roma forması giydiği dönemde transferi için girişimlerde bulunduğu Arjantinli yıldız Leandro Paredes defterini yeniden açtı.

61 Saat'in haberine göre; Boca Juniors forması giyen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun şartları soruldu.

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

2026 Dünya Kupası'nda ikinci olan Arjantin Milli Takımı'nın önemli parçalarından biri olan Paredes kariyerinde Juventus, PSG, Roma gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giydi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Paredes'in Boca Juniors ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.