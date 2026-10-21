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Trabzonspor'un eski futbolcularından Giorgi Nemsadze, 54 yaşında hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüpte 1996-1997 sezonunda forma giyen ve toplam 44 maçta görev yapan Gürcü eski futbolcunun vefatı üzerine Trabzonspor başsağlığı mesajı yayımladı.

TRABZONSPOR'DAN GIORGI NEMSADZE İÇİN TAZİYE MESAJI

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusunun hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze’nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Giorgi Nemsadze’nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZESİ 23 EKİM'DE GÜRCİSTAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Trabzonspor, Giorgi Nemsadze'nin cenaze törenine ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Takımımızda 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze’nin cenazesi, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan’da toprağa verilecektir." denildi.

TRABZONSPOR'DA 44 MAÇA ÇIKMIŞTI

Futbolculuk kariyerinde 1996-1997 sezonunda Trabzonspor'da oynayan Giorgi Nemsadze, bordo-mavili formayla toplam 44 karşılaşmada görev yaptı.

Futbolculuk kariyerinin ardından yöneticilik de yapan Gürcü futbol adamı, son olarak ülkesinin köklü kulüplerinden Dinamo Tiflis'te sportif direktör olarak çalıştı. Nemsadze, 2021 yılında Dinamo Tiflis'teki görevinden ayrılmıştı.