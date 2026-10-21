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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Beyoğlu’nda metruk bir apartmanda işlenen cinayet aydınlatıldı. Taksim Yağhanesi Sokak’taki eski binanın ikinci kat merdivenlerinde 7 Ağustos’ta yüzüstü yatan halde bulunan 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu’nun ölümünden, alt komşusu 45 yaşındaki Mehmet Şerif Tayık, olduğu ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut’un haberine göre, Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedeni merdivenlerde yüzüstü yatar halde bulundu. İhbarı yapansa alt komşusu 45 yaşındaki Mehmet Şerif Tayık'tı. Tayık, memleketi Diyarbakır'dan döndüğünü ve komşusunu bu halde bulduğunu anlattı. Olayı araştıran Cinayet Büro polisleri ise kısa süre sonra Tayık'tan şüphelenmeye başladı.

Olayla ilgili verdiği ifadelerin çelişkili olması, ellerinde kesik bulunması ve Değirmencioğlu'nun ölümüne yakın bir tarihte şehir dışına çıkıp gelmesi üzerinde duruldu. Son olarak polis ekiplerinin deri örneği almak istemesi üzerine olay çözüldü. Tayık, Değirmencioğlu'nu öldürdüğünü kabul etti.

Cinayetin işlendiği gün Değirmencioğlu'nun üzüm alması sebebiyle kendisini ziyaret ettiğini ve ikramda bulunduğunu söyleyen Tayık, kısa süre sonra hakaret etmesi sebebiyle testereli bıçakla arkasından gittiğini ve defalarca boynundan bıçakladığını anlattı.

Tayık ifadesinde, "Bıçağı saplayıp çıkardığım esnada bıçağı tuttuğum sağ elim serçe parmağımda da kesiler oluştu. Ben Agop'u bıçaklarken Agop bana doğru dönmeye çalıştı, ancak tam döndüğü esnada yere çöktü. Agop yere düşündüğünde cebinde, 200 TL'lik banknotlar halinde toplam 10 bin-12 bin TL civarı para vardı. Ben bu parayı aldım" ifadelerini kullandı.

Cinayetin ardından üstü kan olan Tayık, kıyafetlerini, cinayet aleti bıçağı ve Değirmencioğlu'nun telefonunu alarak beyaz bir poşete koydu ve ellerini yıkadı. Daha sonra bu poşetle dışarı çıktı ve Beyoğlu'nda çöp aradı. 30 dakikanın ardından bulduğu konteynere çöpü attı.

POLİS KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

O anlara ait kamera kayıtları cinayet polislerinin incelemesiyle ortaya çıkarılarak delillendirildi. Çöpü attıktan sonra Şirinevler'e, oradan da Esenyurt'a arkadaşının yanına gittiğini söyleyen Tayık, bütün geceyi orada geçirdi.

Tayık sabaha kadar kumar oynadı. Tayık’ın Değirmencioğlu’nun parasıyla sabaha kadar kumar oynadığı ifade edildi. Gecenin sabahında ise otobüs bileti alarak Diyarbakır'a gitti. Arkadaşını arayarak, "Üst komşumdaki dayıyı ölü halde gördüm, psikolojim bozuldu, memlekete gidiyorum" dediğini aktardı. Oradan ise 6 Ağustos'ta yola çıkarak 7 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Hiçbir şey olmamış, olay yerine ilk kez geliyormuş gibi yapan Tayık olaydan 4 gün sonra polise ihbarda bulundu.

Tayık, ilk ifadesinde polisi yanıltmak için "Uyuşturucu satıcıları Agop abiyi tehdit ediyordu" şeklinde beyanda bulunmuştu. Son ifadesinde ise kira sebebiyle anlaşmazlık yaşadıklarını, kendisine küfrettiğini ve bu yüzden öldürdüğünü söyledi.

Polis ekipleri olay yerine geldiğinde metruk apartmana girmekte zorluk çekti. Bina, yapısı gereği çökmeye müsaitti. Bu sebeple olay yeri incelemesi tam yapılamadı. Agop Değirmencioğlu'nun cenazesi ise sabunlaşmaya başlamıştı.

Hem sıcak hava hem de cinayetin günler öncesinden işlendiği değerlendirildi. Çevredeki tanıkların ifadesi alınırken Değirmencioğlu'nun hiçbir yakınına ulaşılamadı. 74 yaşındaki arkadaşı ise yaşlılık sebebiyle yardımcı olamayacağını belirtti.