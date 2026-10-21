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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor.

İlk iki maçında Sporting'e 3-1, Barcelona'ya 4-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar zorlu rakibi karşısında ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan Lille de Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftayı puansız geçti.

Pierre Mauroy Stadı'nda TSİ 19.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

LILLE-GALATASARAY İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış, Osimhen

Lille: Berke Özer, Ngoy, Alexsandro, Bentaleb, Bakwa, Haraldsson, Mukau, Andre, Verdonk, Diaoune, Goffi