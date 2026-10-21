Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts ile yarın oynayacağı müsabaka öncesinde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan çalışmayla bordo-mavili ekibin karşılaşma hazırlıkları sona erdi.

Antrenmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Programın devamında ise taktik organizasyonlar üzerinde duruldu.

Tedavileri süren Malinovski, Onuralp Çevikkan, Batagov, Onuachu ve Okay Yokuşlu antrenmanda yer almadı. Savic ise çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdü.

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması, yarın saat 19.45'te Papara Park'ta başlayacak.