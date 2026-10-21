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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında gündemdeki fon krizine ilişkin son derece sert ve kararlı mesajlar verdi. Sorumlular hakkında taviz verilmeden işlem yapılacağını vurgulayan Erdoğan, yaşanan aksaklıkların üzerinin örtülmeyeceğinin altını çizdi.

NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu’nun canlı yayında aktardığı kulis bilgilerine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti üst yönetiminde yaptığı değerlendirmede özeleştiri ve sorumluluk vurgusu öne çıkan uyarılarda bulundu.

"BEN DAHİL HİÇ KİMSE ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİLDİR"

Sürecin partiye ve genel yapıya zarar vermemesi için kararlılıkla hareket edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Ben dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. ‘Kol kırılır yen içinde kalır’ mantığıyla bakmayacağız; sorunun vücudu sarmaması ve zarar vermemesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Kimin sorumluluğu varsa gereği eksiksiz yerine getirilecek. Samimiyetle ve tüm gayretimizle çalışırken, bu mücadeleye leke sürecek her türlü davranıştan uzak duracağız. Bunu yapmazsak asıl büyük sorunu kendimiz yaratmış oluruz."

NE OLMUŞTU?

Sermaye piyasalarındaki usulsüzlük iddiaları ve tasfiye edilen 131 fonla ilgili soruşturmada 85’e yakın isim tutuklanmıştı.

Fon krizinde yaklaşık 2 milyar TL haksız kazanç sağladığı öne sürülen AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafınca yürütülen fon soruşturmasın kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, usulsüzlüklerin ve fon dolandırıcılarının üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklarken, parti kulislerinde krizin yönetiminde ve parti içi yansımalarında rahatsızlık olduğu aktarılıyor.