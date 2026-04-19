Trabzon, spor ve siyaset dünyasında iz bırakan Atay Aktuğ’a veda etti. Dün hayatını kaybeden eski başkan, düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

TESİSLERDE İLK TÖREN

Atay Aktuğ için ilk tören Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlendi.

Programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, teknik direktör Fatih Tekke ve futbolcu Okay Yokuşlu katıldı.

'TRABZONSPOR’UN RUHUNU TAŞIYORDU'

Zeyyat Kafkas törende yaptığı konuşmada, Atay Aktuğ’un Trabzonspor’un değerlerini taşıyan önemli bir isim olduğunu belirtti.

Kafkas, “Formamızı giydiği yıllarda gösterdiği mücadele, kaptan olarak üstlendiği sorumluluk ve ardından yönetici, başkan olarak kulübümüze yaptığı katkılar onun Trabzonspor’a bağlılığının en açık göstergesidir.” dedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE DE TÖREN YAPILDI

Aktuğ için Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde de tören düzenlendi.

Ahmet Metin Genç, Atay Aktuğ’un şehre önemli hizmetler sunduğunu ifade ederek, “Şehriniz adına değer üretirseniz kalıcı olan bunlar oluyor.” dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise Aktuğ’un çalışkanlığı ve beyefendi kişiliğiyle örnek bir isim olduğunu söyledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Konuşmaların ardından Atay Aktuğ’un cenazesi İskenderpaşa Camii’ne getirildi.

İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Aktuğ, Sülüklü Mezarlığı’nda defnedildi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mustafa Destici, Ertuğrul Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.