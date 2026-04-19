TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33. hafta maçında Bursaspor, sahasında Somaspor’u ağırladı.
Bursaspor şampiyon oldu: Süper Lig'in efsanesi tarih yazdı
TFF 2. Lig'de Bursaspor, sahasında Somaspor’u yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti; 40 bin kişilik koreografiyle görsel şölene sahne olan günde yeşil-beyazlılar, Süper Lig’e dönüş yolunda kritik bir eşiği geçti.Alper Talha Şimşek
BURSASPOR ŞAMPİYON!
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan Bursaspor, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Bursaspor’un gollerini Emir Kaan Gültekin (11. dk), Eyüp Akcan (51. dk), Emre Sağlık (k.k., 65. dk), Ertuğrul Furat (69. dk) ve Emir Kaan Gültekin (72. dk) kaydetti. Somaspor'un tek golü ise 86. dakikada Barış Çelik'ten geldi.
Yeşil-beyazlı ekip bu galibiyetle puanını 77’ye yükseltirken, Somaspor 30 puanda kaldı. Bursaspor, ligin son maçında Aliağa FK ile deplasmanda karşılaşacak.
ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUKLAR
Geçtiğimiz sezon da TFF 3. Lig’de şampiyon olan Bursaspor, bu sezon TFF 2. Lig’de de başarıya ulaşarak üst üste ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON OLDULAR
Süper Lig’in efsane takımlarından Bursaspor, 2009-10 sezonunda da ligde şampiyonluk yaşamıştı.
Yaşadığı mali krizlerin ardından TFF 3. Lig’e kadar düşen ve yönetimin katkısıyla yeniden ayağa kalkan Bursaspor, efsanesi olduğu Süper Lig’e geri dönmek adına önemli bir adım attı.
MAÇ ÖNCESİ KOREOGRAFİ DİKKAT ÇEKTİ
Bursasporlu taraftarlar, 40 bin kartonla stadyumun geniş bölümünü kapsayan bir koreografi hazırladı.
Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı koreografide, Bursaspor'un Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de şampiyonluk kupaları resmedildi.
Bursaspor tribünleri ise tarihi maçta tıklım tıklım doluydu.
Bursaspor tribünlerinin tarihi maç öncesinde hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı. Görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, birçok olumlu yorum yapıldı.