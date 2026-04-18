Trabzonspor Kulübü eski başkanı ve eski Trabzon Belediye Başkanı Atay Aktuğ’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kentte sevilen ve saygı duyulan isimlerden biri olan Aktuğ’un vefatı, spor ve siyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı.

ATAY AKTUĞ KİMDİR?

1945 yılında Trabzon’da doğan Atay Aktuğ, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Gençlik yıllarında futbolla ilgilenen Aktuğ; İdmanocağı, Akçaabat Sebatspor ve Trabzonspor formalarını giydi.

Futbolculuk kariyerinin ardından yöneticiliğe adım atan Aktuğ, 1980-1982 yılları arasında Trabzonspor yönetiminde basın sözcüsü olarak görev yaptı.

Siyasete atılan Atay Aktuğ, 1989-1994 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Kent yönetimindeki çalışmalarıyla dikkat çeken Aktuğ, daha sonra yeniden spor yönetimine döndü.

2003 yılında Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Aktuğ, 2006 yılında görevini Nuri Albayrak’a devretti. Başkanlığı döneminde bordo-mavili kulüp 1 Türkiye Kupası kazanırken, 2 kez de lig ikinciliği elde etti. Bu başarılarla Trabzonspor’un son dönemde iz bırakan başkanları arasında gösterildi.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor, eski futbolcusu ve başkanı Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı paylaştı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Eski futbolcumuz ve eski başkanımız Atay Aktuğ’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Aktuğ’a Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

AHMET KAYA'DAN TAZİYE MESAJI

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Ahmet Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Trabzonspor'un eski başkanı Atay Aktuğ hayatını kaybetti Önceki dönem Trabzon Belediye Başkanımız ve partimizin geçmiş dönem il başkanlarından; ayrıca futbolcu ve kulüp başkanı olarak Trabzonspor devriminin her sayfasında unutulmaz izler bırakan Atay Aktuğ Başkanımızı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.

​Atay Başkanımız; sadece kentimizin gelişimine ve Trabzonspor’umuzun başarılarına sunduğu eşsiz katkılarla değil, aynı zamanda yaşamı boyunca sergilediği örnek duruş, ömrünü adadığı onurlu demokrasi mücadelesiyle de kalplerimizde ve hafızalarımızda daima yaşayacaktır.

​Atay Aktuğ’a ağabeyimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Trabzonspor camiasına ve tüm örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyorum.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun."