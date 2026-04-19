Altın fiyatlarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar birikimlerini altına yöneltirken, borç ilişkilerinde de altın verme yöntemi yaygınlaştı. Ancak uzmanlar, altın borçlarında önemli hukuki riskler bulunduğunu belirtiyor.
Altın borcu verenler dikkat: Alacağınızı kaybedebilirsiniz
Borç olarak verilen altınlarda zaman aşımı uyarısı yapıldı.
Türk Borçlar Kanunu’na göre altın alacaklarında zaman aşımı süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Borcun verildiği tarihten itibaren bu süre içinde talep edilmeyen alacaklar için hak kaybı yaşanabiliyor.
10 yıllık süre sonunda alacaklı tarafın dava açma hakkı ortadan kalkabiliyor. Bu nedenle uzun yıllar bekleyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için erken adım atması gerektiği ifade ediliyor
Uzmanlar, altın borcu verirken mutlaka yazılı sözleşme yapılmasını, teslim edilen miktarın ve altının cinsinin açıkça kayıt altına alınmasını öneriyor.
Borç ilişkilerinde mesaj kayıtları, banka dekontları, senetler ve yazılı belgeler mahkemelerde delil olarak kullanılabiliyor. Sözlü anlaşmalar ise ispat açısından sorun yaratabiliyor.
Altın alacağı davalarında borcun miktarı kadar, hangi tür altın verildiği de önem taşıyor. Çeyrek altın, bilezik, gram altın veya cumhuriyet altını gibi detayların belirtilmesi gerekiyor.
Eşler arasında yaşanan altın anlaşmazlıklarında ise aile mahkemeleri devreye giriyor. Düğün videoları, fotoğraflar ve tanık beyanları bu süreçte güçlü delil sayılabiliyor.
Altın borçlarının artmasıyla birlikte uzmanlar, özellikle aile içi ödünç verme işlemlerinde bile kayıt tutulmasını tavsiye ediyor. Yakınlık ilişkisi nedeniyle belge yapılmaması ileride sorun çıkarabiliyor.
Vatandaşların mağdur olmaması için zaman aşımı süresi dolmadan hukuki danışmanlık alması ve alacağını resmi yollarla talep etmesi gerektiği vurgulanıyor.
Altın borcunda dava açılabilecek kritik 4 durum:
1- Evlilikte takılan altınların iade edilmemesi
2- Borç verilen altının geri ödenmemesi
3- Ticari ilişkilerde altın tesliminin yapılmaması
4- Aile içinde ödünç alınan altınların geri verilmemesi