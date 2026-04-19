Bursa’da belediye yetkilileri ve beraberindeki heyetin katıldığı stratejik bir toplantıda şehrin yıllardır merakla beklediği yüksek hızlı tren projesinin şantiye alanında düzenlenen istişare toplantısında, projenin tamamlanma tarihi ve test sürüşlerine dair haberler verildi.
Bir büyükşehire yüksek hızlı tren ve raylı sistem geliyor: Tarih verildi
Bursa’nın ulaşımında yüksek hızlı tren ve şehir Hastanesi raylı sistemi için Temmuz’da test sürüşleri başlarken, açılış için 2026 sonu hedefleniyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile AK Partili vekillerinde yer aldığı buluşmada, 106 kilometrelik hattın mevcut durumu detaylıca incelendi. Toplantıdan çıkan en önemli başlık ise yüksek hızlı trenin 2026 yılı sonunda Bursalıların hizmetine açılacak olması oldu.
Proje kapsamında önümüzdeki aylarda elektrik sistemleri devreye alınırken, Temmuz ayı itibarıyla da merakla beklenen test sürüşlerinin başlatılması planlanıyor.
Yüksek hızlı tren hattıyla paralel olarak Emek-Şehir Hastanesi raylı sistem hattının da tamamlanacağını söylendi.
2026 yılı sonu itibarıyla hem hızlı trenin hem de hastane hattının eş zamanlı olarak hizmete girmesi planlanıyor.
Projenin sadece Bursa için değil, tüm Marmara Bölgesi için stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulanan toplantıda, karayolu bağlantılarının da Şehir Hastanesi ile entegre edileceği ifade edildi.