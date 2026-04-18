Trabzonspor'un eski başkanlarından Atay Aktuğ'nun vefatı bordo mavili camiayı yasa boğdu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün önemli değerlerinden Aktuğ için başsağlığı mesajı paylaştı.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'TRABZONSPOR TARİHİNDEKİ YERİNİ DAİMA KORUYACAKTIR'

Ertuğrul Doğan'ın mesajı şu şekilde:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, eski kaptanlarımızdan ve Trabzon’a uzun yıllar hizmet etmiş değerli isim Atay Aktuğ’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret etme ve uzun uzun sohbet etme imkanı bulmuştum. Trabzonspor’a olan bağlılığını, heyecanını ve kulübümüze dair taşıdığı derin sevgiyi bir kez daha yakından görmek benim için çok kıymetliydi.

Bu anlamlı buluşmanın ardından vefat haberini almak üzüntümüzü daha da derinleştirmiştir.

Formamızı yıllarca başarıyla temsil eden, ardından başkanlık görevinde kulübümüze önemli katkılar sunan ve Türkiye Kupası sevinci yaşatan Atay Aktuğ, Trabzonspor tarihindeki müstesna yerini daima koruyacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."