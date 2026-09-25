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Kaynak: Haber Merkezi

Bordo-mavili yönetim, dünyaca ünlü eski futbolcu Jerome Boateng ile teknik ekipte görev alması konusunda anlaşmaya vardı.



AYAĞININ TOZUYLA ANTRENMANDA

38 yaşındaki eski futbolcunun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek milli ara sırasında takımla ilk antrenmanını yönetmesi bekleniyor.

TAKIM VE TEKNİK HEYET ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK

Eski dünya yıldızının Trabzonspor’daki görevlerinden biri de soyunma odasındaki iletişimin güçlendirilmesi olacak. Boateng’in özellikle takımda bulunan tecrübeli ve yabancı isimler ile teknik heyet arasındaki iletişimde aktif rol üstlenmesi bekleniyor. Trabzonspor, oyuncuların saha içindeki performanslarının yanı sıra Trabzon’a ve takıma uyum süreçlerinde de Boateng’in deneyiminden faydalanacak.

ÖNCELİKLİ SORUMLULUK TAKIMIN YILDIZLARINA VERİLECEK

Özellikle yabancı ve yıldız oyuncuların teknik heyetle iletişiminde önemli bir rol üstlenmesi beklenen Boateng, saha içi ve saha dışındaki tecrübeleriyle Trabzonspor’un takım organizasyonuna önemli katkı sağlamayı hedefliyor.