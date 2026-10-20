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Kaynak: Spor Servisi

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş’ı sahasında 2-0’lık skorla geçen Trabzonspor’da, karşılaşmanın ardından Chibuike Nwaiwu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım öne çıktı. Bordo-mavili takımın Nijeryalı savunma oyuncusu, mücadele boyunca karşı karşıya geldiği Beşiktaşlı golcü Dusan Vlahovic’i hedef alan esprili bir görsel yayımladı.

“WHO IS TAKING MY JOB” İFADESİYLE PAYLAŞTI

Nwaiwu, Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştığı montajda Mohamed Salah'ı takım elbisesiyle, Vlahovic’i ise ayakkabı boyarken gösteren bir fotoğraf kullandı. Görselin üzerine İngilizce “Who is taking my job” (İşimi kim alıyor?) ifadesini yazan futbolcu, paylaşımına düşünceli yüz emojileri de ekledi.

24 yaşındaki savunmacının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bir süre sonra silinen görsel, Trabzonspor taraftarlarının da dikkatini çekti.

SAHADAKİ KRİTİK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN GELDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş’ın rakip kalede etkili olduğu bölümlerde Nwaiwu, Vlahovic’in yakın mesafeden çektiği tehlikeli şutta araya girerek gole izin vermedi. Nijeryalı futbolcunun zamanında müdahalesi, Trabzonspor savunmasının önemli anlarından biri olarak öne çıktı.

Sahada Beşiktaş’ın golcüsüne karşı başarılı bir performans sergileyen Nwaiwu’nun maç sonrasında yaptığı paylaşım da bu mücadelenin ardından gündeme geldi. Vlahovic’i konu alan esprili görsel, bordo-mavili taraftarlar arasında ilgi gördü.