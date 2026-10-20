Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç

MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç

MasterChef Türkiye’de yeni haftanın ilk büyük mücadelesinde yarışmacılar, kaptanlık koltuğu için tezgâh başına geçti. Tiramisu konseptiyle gerçekleşen oyunun ardından takımlar şekillenirken gecenin kazananları da belli oldu. İşte nefes kesen gecede yaşananlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 1

MasterChef Türkiye 2026’da yeni haftanın heyecanı, kaptanlık oyunuyla devam etti. 19 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 2

Şeflerin gecenin konsepti olarak belirlediği lezzet ise tiramisu oldu. Yarışmacılar, en başarılı tiramisu tabağını hazırlayarak kaptanlık koltuğuna oturabilmek için kıyasıya mücadele etti.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 3

Mavi takım kaptanının belirlenmesinin ardından kırmızı takım kaptanı da belli oldu.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 4

İki kaptanın seçimiyle birlikte haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kadroları oluşturuldu.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 5

Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, 19 Ekim 2026’da mavi takım kaptanı kim oldu?

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 6

İşte MasterChef Türkiye’de kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı ve haftanın takım kadroları...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te haftanın kaptanlık oyununu Şadi kazandı.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 7

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununda rakiplerini geride bırakan Şadi, mavi takım kaptanı oldu.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı Şadi, kırmızı takımın kaptanlık görevini üstlenmesi için Enes’i seçti.

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 8

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

MAVİ TAKIM

Şadi (Takım Kaptanı)
Bahar
Muhammed
Tolga
Eyüpcan
Nurten
Kübra
Ayşe

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MasterChef'te yeni haftanın şifreleri çözüldü: İşte merak edilen sonuç - Resim: 9

KIRMIZI TAKIM

Enes (Takım Kaptanı)
Armağan
Nurten
Burçin
Nilay
Emre
Tolgahan
Hasan Alp

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