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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Papara Park'ta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Mohamed Salah kaydetti.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 16'ya yükseltirken Beşiktaş 15 puanda kaldı.

TRABZONSPOR İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. Beşiktaş, özellikle ilk bölümde geliştirdiği ataklarla gol ararken Trabzonspor da rakip kalede tehlikeler oluşturdu.

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde iki takım da fırsatlar yakalasa da skor değişmedi ve Trabzonspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

MOHAMED SALAH SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda beraberlik golünü bulmak için baskısını artıran Beşiktaş, geliştirdiği ataklarda aradığı golü bulamadı.

Trabzonspor ise 71. dakikada hızlı gelişen hücumda Mohamed Salah'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, sahadan 2-0 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

THOMAS REIS YÖNETİMİNDE 4'TE 4

Trabzonspor, Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki başarılı çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürdü.

Alman çalıştırıcının göreve gelmesinin ardından çıktığı dört karşılaşmayı da kazanan bordo-mavililer, bu süreçte ikinci derbi galibiyetini elde etti.

Trabzonspor, böylece Reis yönetimindeki galibiyet serisini dört maça yükseltirken ligde de önemli bir üç puanın sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ 4 DEPLASMANIN ÜÇÜNÜ KAYBETTİ

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trabzon deplasmanından puansız ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, böylelikle bu sezon çıktığı 4 deplasman maçında üçüncü yenilgisini aldı. Beşiktaş Alanyaspor ve Amedspor'dan sonra Trabzonspor deplasmanından da mağlup ayrıldı.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muci, Aral, Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Trossard, Cerny, Vlahovic.

MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 2-0 BEŞİKTAŞ (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Beşiktaş maçı başladı.

OLAITAN'IN KAFA VURUŞUNDA ONANA GOL İZNİ VERMEDİ

10' Rıdvan Yılmaz'ın ortasında Olaitan kale önünde kafayı vurdu. Köşeye giden topu Onana kornere çelerek golü önledi.

CABRAL UZAKTAN SERT BİR ŞUTLA ŞANSINI DENEDİ

12' Bu kez Trabzonspor tehlikeli geldi. Dju'nun sürüklediği atakta ceza sahasında Beşiktaş savunması üst üste pozisyonları savuştururken topu önünde bulan Cabral uzaktan şansını denedi. Cabral'ın sert şutunda top direğin yanından dışarı gitti.

BEŞİKTAŞ TEHLİKELİ GELDİ

14' Cerny'nin kale önüne gönderdiği topa demarke pozisyonda gelişine vuran Vlahovic Nwaiwu'ya takıldı. Devam eden atakta Miretti'nin şutunu çekti, Onana iki hamlede topa sahip oldu.

CERNY CEZA SAHASI DIŞINDAN ÇEKTİĞİ ŞUTTA ONANA'YI GEÇEMEDİ

16' Cerny'nin ceza sahası önünden çektiği sert şutta savunmadan seken topu Onana harika bir refleksle çıkardı.

TRABZONSPOR OZAN TUFAN'IN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

21' Muçi'nin dar açıdan çektiği şutta Nübel'den seken topu kale önünde düzgün bir şutla ağlara gönderen Ozan Tufan Trabzonspor'uöne geçirdi.

ARAL ŞİMŞİR'İN ŞUTUNDA NÜBEL HATA YAPMADI

28' Trabzonspor orta alanda kaptığı topla hızlı hücuma çıktı. Aral Şimşir'in ceza sahası dışından şutunda Nübel iki hamlede topa sahip oldu.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

31' Muçi'nin kornerden ortasında ceza sahası içinde Agbadou'nun topa müdahalesi sonrası Trabzonspor elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

DJU NET POZİSYONDA NÜBEL'İ GEÇEMEDİ

39' Muçi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Franculina Dju şutunda Nübel'e takıldı. Trabzonspor önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

BEŞİKTAŞ İNANILMAZ BİR POZİSYON KAÇIRDI

41' Trossard'ın şutunda Onana'nın köşeden çeldiği topu kale önünde Murillo tamamlamak istedi. Bomboş pozisyonda direkten dönen topu Trabzonspor savunması kornere uzaklaştırdı.

TRABZONSPOR DA NET FIRSATI KAÇIRDI

42 Aral Şimşir'in ortasında kale önünde önce Muçi sonra da Dju peş peşe topu ıskaladı. Çok net bir fırsat daha kaçtı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

CERNY UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

58' Beşiktaş beraberlik golünü arıyor. Cerny'nin uzaktan sert şutunda top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

MIRETTI İSTEDİĞİ VURUŞU YAPAMADI

64' Cerny'nin sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahasında gelişine vuran Miretti isabeti bulamadı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

70' Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahası yayının önünde bomboş pozisyonda topla buluşan Trossard şutunda isabeti bulamadı. Top direğin yanından az farkla dışarı gitti.

TRABZONSPOR MOHAMED SALAH İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

71' Trabzonspor hızlı hücumdan farkı ikiye çıkardı. Dju'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topu Mohamed Salah ağlarla buluşturdu.

SALAH NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

85' Mohamed Salah ceza sahası içinde net fırsattan yararlanamadı. Plase şutunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.