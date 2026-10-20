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Kaynak: İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu ya da hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte yeni üyeler kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik Tatvan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2’si hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.