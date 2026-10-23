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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts’ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ardından gelen kaza haberiyle sarsıldı. Bordo-mavili ekibin tecrübeli Kamerunlu kalecisi Andre Onana, müsabaka sonrası evine dönerken Yomra ilçesinde zincirleme trafik kazasına karıştı.

STADYUM DÖNÜŞÜ ZİNCİRLEME KAZA

Papara Park’ta alınan galibiyetin ardından stadyumdan ayrılarak evinin yolunu tutan tecrübeli file bekçisinin idaresindeki araca, arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Onana’nın aracı da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza anında araçta başarılı kalecinin ailesinin de bulunduğu öğrenildi. Büyük korku yaratan olayın ardından Andre Onana ve aile üyelerinin kazayı herhangi bir yara almadan atlattıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın duyulmasının ardından Trabzonsporlu kulüp yetkilileri hızla kaza yerine giderek Kamerunlu futbolcu ve ailesinin durumunu yakından takip etti, tecrübeli kaleciye destek oldu.