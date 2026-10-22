Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, devre arası transfer planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Doğan, yurt içi ve yurt dışı scout ekiplerinin hazırladığı raporların teknik direktör Thomas Reis ve ekibiyle paylaşıldığını belirtti.

Transfer çalışmalarında teknik heyetin görüşlerinin belirleyici olduğunu vurgulayan Doğan, devre arasında kadroyu güçlendirmek için tüm imkanları kullanacaklarını ifade etti.

'HOCAMIZDAN GELEN HER TALEBİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Trabzonspor'un transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ertuğrul Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın.

Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa, alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz." diye konuştu.

'BİZİ ZİRVEYE TAŞIYACAK İSİMLERİ ALACAĞIZ'

Trabzonspor'un devre arasında Muhammed Salah gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katıp katmayacağının sorulması üzerine Doğan şöyle konuştu:

"Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Bizim aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan, isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim."