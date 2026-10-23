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Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve teddbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey Ege kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gçk gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 17°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalıve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.