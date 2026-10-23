Kaynak: ANKA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), cumhuriyet başsavcı vekilleri ile asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılımına ilişkin iki ilke kararı yayımladı. Düzenlemeler kapsamında, idari ve koordinasyon görevlerinin yanı sıra soruşturmalar ve diğer adli işlerin de belirli oranlarda başsavcılar ile başsavcı vekillerine tevzi edilmesi öngörüldü.

HSK Genel Kurulunun kararıyla cumhuriyet başsavcı vekillerinin adli işlere katılımına ilişkin esaslar belirlendi.

Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre başsavcı vekillerine, başsavcılıkta fiilen görev yapan savcı sayısı esas alınarak ortalama tevzi puanının; 20'ye kadar savcı bulunan yerlerde yüzde 25'i, 21-50 savcının görev yaptığı yerlerde yüzde 20'si, 50'nin üzerinde savcı bulunan yerlerde ise yüzde 15'i oranında iş tevzi edilmesi temel kural olarak uygulanacak. İş yükünün durumuna göre bu oran 5 puan artırılabilecek veya azaltılabilecek. Ancak tevzi oranı yüzde 15'in altına düşürülemeyecek.

Kararda, başsavcı vekillerinin ağır idari sorumluluk üstlenmeleri, yoğun koordinasyon görevleri yürütmeleri veya geçici olarak başka görevlerde bulunmaları gibi durumlarda adli iş tevzi oranlarının düşürülebilmesine de olanak tanındı.

BAŞSAVCILARA YÜZDE 30-40 ARASINDA ADLİ İŞ TEVZİ EDİLECEK

1158 sayılı kararla, asliye ceza mahkemeleri nezdinde teşkilatlanan cumhuriyet başsavcılıklarında görev yapan başsavcıların adli işlere katılım oranları da belirlendi. Buna göre fiilen görev yapan savcı sayısının 5 ve daha az olduğu yerlerde yüzde 40, 6-10 arasında bulunduğu yerlerde yüzde 35, 11 ve üzerinde olduğu yerlerde ise yüzde 30 oranında tevzi uygulanacak.

Ceza infaz kurumunun bulunması, adli kolluk ve koordinasyon görevlerinin yoğunluğu, soruşturmaların niteliği ve iş yükü gibi nedenlerle belirlenen oranların altında iş tevzi edilmesi mümkün olacak. Gerekli görülmesi hâlinde başsavcıların adli işlerden geçici olarak tamamen muaf tutulmasına da imkân tanındı.

Her iki ilke kararının da Resmî Gazete'de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe gireceği, mevcut iş bölümlerinin ise belirlenen esaslar doğrultusunda yeniden düzenleneceği bildirildi.

BAKAN GÜRLEK: DOSYALARIN MAKUL SÜREDE SONUÇLANDIRILMASINA KATKI HEDEFLİYORUZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak ve soruşturma ile yargılamalarda yaşanan gecikmeleri önlemek amacıyla yargı teşkilatının işleyişini güçlendirmeye yönelik ilke kararlarının uygulamaya konulacağını duyurmuştu.

Gürlek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamak, soruşturma ve yargılamalarda yaşanan gecikmelerin önüne geçmek amacıyla yargı teşkilatımızın işleyişini güçlendirmeye devam ediyoruz. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda iki önemli ilke kararını uygulamaya koyuyoruz. Bu düzenlemelerle tecrübeli Cumhuriyet Başsavcılarımızın ve Başsavcı Vekillerimizin bilgi ve birikimlerinden daha fazla yararlanmayı, Cumhuriyet Savcılarımız arasındaki iş yükünü daha dengeli dağıtmayı ve dosyaların makul sürede sonuçlandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, vatandaş odaklı reform adımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki adaletin gücü, yalnızca kararın doğru verilmesinde değil, o kararın zamanında verilmesindedir."