UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında 3. hafta, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Juventus, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kalırken milli futbolcu Zeki Çelik, İtalyan ekibinin ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldıBeşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldıSpor

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş ise Dolmabahçe'de ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak lig aşamasındaki ilk puan kaybını yaşadı.

Zeki Çelik'in gol attığı maçta Juventus evinde Rennes ile 2-2 berabere kaldı - Resim : 2

ZEKİ ÇELİK JUVENTUS FORMASIYLA GOL ATTI

İtalya temsilcisi Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Rennes'i konuk etti.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in takımının ilk golüne imza attığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Juventus, sahasında oynadığı karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4
Ferencvaros - Torreense 4-1
Juventus - Rennes 2-2
Lech Poznan - Sunderland 1-1
OFI - Bayer Leverkusen 0-2
Sturm Graz - Olimpik Marsilya 1-0
Union Saint-Gilloise - HB Sheva 4-0
Beşiktaş - Crystal Palace 2-2
Bournemouth - Milan 3-0
Celtic - Celta Vigo 1-2
Hoffenheim - Olimpik Lyon 3-0
Jagiellonia - Anderlecht 0-3
Lillestrom - Real Sociedad 0-6
Celje - Salzburg 2-2
Olympiakos - Sparta Prag 1-0
Omonia - Benfica 1-4
Viktoria Plzen - Levski Sofya 1-2