UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında 3. hafta, oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Juventus, sahasında Rennes ile 2-2 berabere kalırken milli futbolcu Zeki Çelik, İtalyan ekibinin ilk golünü kaydetti.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş ise Dolmabahçe'de ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak lig aşamasındaki ilk puan kaybını yaşadı.
ZEKİ ÇELİK JUVENTUS FORMASIYLA GOL ATTI
İtalya temsilcisi Juventus, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Rennes'i konuk etti.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in takımının ilk golüne imza attığı mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Juventus, sahasında oynadığı karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.
UEFA AVRUPA LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4
Ferencvaros - Torreense 4-1
Juventus - Rennes 2-2
Lech Poznan - Sunderland 1-1
OFI - Bayer Leverkusen 0-2
Sturm Graz - Olimpik Marsilya 1-0
Union Saint-Gilloise - HB Sheva 4-0
Beşiktaş - Crystal Palace 2-2
Bournemouth - Milan 3-0
Celtic - Celta Vigo 1-2
Hoffenheim - Olimpik Lyon 3-0
Jagiellonia - Anderlecht 0-3
Lillestrom - Real Sociedad 0-6
Celje - Salzburg 2-2
Olympiakos - Sparta Prag 1-0
Omonia - Benfica 1-4
Viktoria Plzen - Levski Sofya 1-2