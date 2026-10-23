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Kaynak: İHA

CHP’de yaklaşık 20 yıldır siyaset yapan Silivri ve İBB Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu. Pekel, açıklamasında demokratik ilkeler ve liyakat vurgusu yaptı.

ÖZGÜR İRADE VE LİYAKAT VURGUSU

Silivri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ebru Akgün Pekel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP’den ayrıldığını duyurdu. Yaklaşık 20 yıldır CHP bünyesinde bulunduğunu belirten Pekel, istifa kararının gerekçelerini açıklarken demokratik ilkeler, özgür irade, liyakat ve ortak akıl anlayışına vurgu yaptı. Pekel’in istifası, CHP’nin yerel meclislerdeki temsil gücü açısından da dikkat çekti.