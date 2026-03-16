Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında ikas Eyüpspor deplasmanına çıkacak Trabzonspor, bu karşılaşmayı kazanması halinde ligde 148 hafta sonra üst üste 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 26 haftada 57 puan toplayarak üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, ikas Eyüpspor karşısında galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Ligde deplasmanda Gaziantep FK’yi 2-1, Fatih Karagümrük ve Kayserispor’u 3-1, Çaykur Rizespor’u ise 1-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, serisini beş karşılaşmaya çıkarmayı hedefliyor.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA 5 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, son olarak şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022 sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Bordo-mavililer, o sezonun 23 ile 27. haftaları arasında sırasıyla Galatasaray’ı 2-1, Kasımpaşa’yı 1-0, Konyaspor’u 2-1, Alanyaspor’u 4-0 ve Kayserispor’u 3-2 mağlup etmişti.

Trabzonspor, bu hafta ikas Eyüpspor’u yenmesi durumunda 148 hafta sonra ligde ilk kez art arda 5 galibiyet elde etmiş olacak.

TEKKE İLE 2 KEZ 4 MAÇLIK SERİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki kez üst üste dört maç kazanmayı başardı.

Bordo-mavililer bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Fatih Karagümrük’ü 4-3, Kayserispor’u 4-0, Çaykur Rizespor’u 2-1 ve ikas Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek dört maçlık seri yakalamış, ardından Galatasaray deplasmanında 0-0 berabere kalarak seriyi sürdürememişti.

Trabzonspor, ikas Eyüpspor’u mağlup etmesi halinde Fatih Tekke yönetiminde ilk kez üst üste 5 haftayı galibiyetle tamamlamış olacak.