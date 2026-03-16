Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile ilişkilerine dair paylaştığı eğlenceli anıyla sosyal medyada gündem yarattı.
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü
2008'de oyuncu Pınar Altuğ ile evlenen çift, 2009'da kızları Su'yu dünyaya getirdi ve mutlu evliliklerini sürdürüyor.
Bu kez kendi YouTube kanallarında yanıt verdikleri bir soruyla komik itirafları ortaya çıktı.
Bir programda “İlişkinizin en komik ama kimsenin bilmediği detayı nedir?” sorusuna cevap veren Yağmur Atacan, nişan gecesindeki talihsiz olayı detaylarıyla aktardı.
"ÖPEYİM DERKEN AYAĞIM KAYDI”
Atacan, o geceyi şu sözlerle anlattı: “Nişan gecesi Pınar’ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım. Kafa üstü küvetin içine düştü.”
PINAR ALTUĞ'DAN POĞAÇALI ESPRİ
Pınar Altuğ ise eşinin itirafına karşılık, tanışma dönemlerine dair başka bir komik anıyı paylaştı.
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
Pınar Altuğ Atacan (d. 2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve eski mankendir. Saint Benoît Fransız Lisesi mezunudur. Lise yıllarında mankenliğe başladı ve 1994 yılında Miss Turkey (Türkiye Güzeli) seçilerek adını duyurdu.
Bu başarı sonrası İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. 1995'ten itibaren televizyonda magazin programları sunmaya başladı.
En çok tanındığı rol, 2002-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen aile komedisi Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteridir.
Bir dönem ilk eşi Umut Elçioğlu ile evli kaldı (2000-2003). 2008 yılından beri oyuncu Yağmur Atacan ile evlidir ve bu evlilikten 2009 doğumlu Su adında bir kızları vardır.
Aralarındaki 9 yaş farkı nedeniyle evlendiklerinde sıkça gündem olmuş, ancak mutlu bir evlilik sürdürmektedirler.
YAĞMUR ATACAN KİMDİN?
Yağmur Atacan (d. 19 Mayıs 1983, Gaziantep), Türk oyuncu, müzisyen ve iş insanıdır. Ailesi Yugoslavya göçmeni kökenlidir; babası asker, annesi diş hekimidir. Çocukluğu babasının tayinleri nedeniyle farklı şehirlerde geçti.
İlkokulu Eskişehir'de, liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur.
Oyunculuk kariyerine 2000'lerin başında başladı; en bilinen rolleri Doktorlar (2006-2009) dizisindeki performansları ve gençlik dizisi Lise Defteri'dir.
Müzisyenlik yönüyle bateristtir ve çeşitli projelerde yer almıştır. 2008 yılından beri Pınar Altuğ ile evlidir; çiftin 2009 doğumlu Su adında bir kızı vardır. Son yıllarda oyunculuktan ziyade müzik, iş dünyası ve aile yaşamına odaklanmıştır.
Çift, sosyal medyada paylaştıkları samimi ve komik anılarla (örneğin nişan gecesi küvet kazası gibi) sıkça gündem olmaktadır.