Yeniçağ Gazetesi
16 Mart 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Magazin Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile nişan gecesinde yaşadığı komik kazayı yıllar sonra anlattı: Öpmeye çalışırken ayağı kayınca yanlışlıkla kafa attı, Pınar küvete düştü.

Haberi Paylaş
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 1

Ünlü oyuncu Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ ile ilişkilerine dair paylaştığı eğlenceli anıyla sosyal medyada gündem yarattı.

1 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 2

Atacan, nişan gecesinde eşini öpmek isterken dengesini kaybedip yanlışlıkla kafa attığını ve Altuğ’un küvete düştüğünü açıkladı.

2 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 3

2008’de oyuncu Pınar Altuğ ile evlenen çift, 2009’da kızları Su’yu dünyaya getirdi ve mutlu evliliklerini sürdürüyor.

3 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 4

Bu kez kendi YouTube kanallarında yanıt verdikleri bir soruyla komik itirafları ortaya çıktı.

4 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 5

Bir programda “İlişkinizin en komik ama kimsenin bilmediği detayı nedir?” sorusuna cevap veren Yağmur Atacan, nişan gecesindeki talihsiz olayı detaylarıyla aktardı.

5 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 6

"ÖPEYİM DERKEN AYAĞIM KAYDI”

Atacan, o geceyi şu sözlerle anlattı: “Nişan gecesi Pınar’ı öpeyim derken ayağım kaydı; yanlışlıkla kafa attım. Kafa üstü küvetin içine düştü.”

6 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 7

PINAR ALTUĞ'DAN POĞAÇALI ESPRİ

Pınar Altuğ ise eşinin itirafına karşılık, tanışma dönemlerine dair başka bir komik anıyı paylaştı.

7 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 8

Çiftin bu samimi ve eğlenceli anıları, sosyal medyada hızla yayıldı ve binlerce yorum aldı.

8 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 9

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ Atacan (d. 2 Eylül 1974, İstanbul), Türk oyuncu, televizyon sunucusu ve eski mankendir. Saint Benoît Fransız Lisesi mezunudur. Lise yıllarında mankenliğe başladı ve 1994 yılında Miss Turkey (Türkiye Güzeli) seçilerek adını duyurdu.

9 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 10

Bu başarı sonrası İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. 1995'ten itibaren televizyonda magazin programları sunmaya başladı.

10 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 11

En çok tanındığı rol, 2002-2010 yılları arasında yayınlanan fenomen aile komedisi Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteridir.

11 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 12

Bir dönem ilk eşi Umut Elçioğlu ile evli kaldı (2000-2003). 2008 yılından beri oyuncu Yağmur Atacan ile evlidir ve bu evlilikten 2009 doğumlu Su adında bir kızları vardır.

12 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 13

Aralarındaki 9 yaş farkı nedeniyle evlendiklerinde sıkça gündem olmuş, ancak mutlu bir evlilik sürdürmektedirler.

13 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 14

YAĞMUR ATACAN KİMDİN?

Yağmur Atacan (d. 19 Mayıs 1983, Gaziantep), Türk oyuncu, müzisyen ve iş insanıdır. Ailesi Yugoslavya göçmeni kökenlidir; babası asker, annesi diş hekimidir. Çocukluğu babasının tayinleri nedeniyle farklı şehirlerde geçti.

14 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 15

İlkokulu Eskişehir'de, liseyi Üsküdar Anadolu Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunudur.

15 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 16

Oyunculuk kariyerine 2000'lerin başında başladı; en bilinen rolleri Doktorlar (2006-2009) dizisindeki performansları ve gençlik dizisi Lise Defteri'dir.

16 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 17

Müzisyenlik yönüyle bateristtir ve çeşitli projelerde yer almıştır. 2008 yılından beri Pınar Altuğ ile evlidir; çiftin 2009 doğumlu Su adında bir kızı vardır. Son yıllarda oyunculuktan ziyade müzik, iş dünyası ve aile yaşamına odaklanmıştır.

17 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 18

Çift, sosyal medyada paylaştıkları samimi ve komik anılarla (örneğin nişan gecesi küvet kazası gibi) sıkça gündem olmaktadır.

18 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 19
19 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 20
20 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 21
21 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 22
22 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 23
23 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 24
24 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 25
25 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 26
26 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 27
27 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 28
28 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 29
29 30
Yağmur Atacan’dan yıllar sonra itiraf etti: Nişan gecesi Pınar’a kafa attım, küvete düştü - Resim: 30
30 30
Kaynak: Magazin Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro