Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında bugün zirve yarışını yakından ilgilendiren iki maç oynandı.

NİJERYALI GOLCÜLER ÖNE ÇIKTI

Lider Galatasaray sahasında Başakşehir’i 3-0 mağlup ederken Trabzonspor da aynı saatlerde oynanan mücadelede Çaykur Rizespor’u 1-0 yenmeyi başardı. İki takımın galibiyetlerinde ise Nijeryalı golcülerin performansı öne çıktı.

Galatasaray’da Victor Osimhen, Başakşehir karşısında takımının ikinci golünü kaydederek etkili performansını sürdürdü.

Trabzonspor’da ise Paul Onuachu, Rizespor karşısında attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.

İKİ DOSTTAN ADIM ADIM REKABET

Nijerya Milli Takımı’nda da birlikte forma giyen iki golcü, Süper Lig’de yakaladıkları gol serileriyle dikkat çekiyor.

Victor Osimhen ligde gol serisini 9 maça çıkarırken Paul Onuachu da 8 maçlık gol serisi yakaladı.

ZİRVE YARIŞINDA BÜYÜK PAY

Bu sezon Galatasaray formasıyla 19 lig maçında 12 gol ve 4 asist üreten Osimhen, sarı-kırmızılı ekibin liderliğinde önemli rol oynuyor.

Trabzonspor’un 2.01'lik dev golcüsü Paul Onuachu ise 21 golle Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor ve bordo-mavili ekibin üst sıralardaki mücadelesine büyük katkı sağlıyor.